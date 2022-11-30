У окупованій Горлівці одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У тимчасово окупованій Горлівці одна із цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди обмежено доступ цивільних. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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“В тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.