В новом правительстве Британии пообещали "продолжить поддержку украинских друзей"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В своем вступительном видео новый министр Великобритании по делам Европы Кристофер Пинчер подчеркнул, что Украина остается в приоритетах работы МИД Великобритании, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт министра.
"Есть большой мир за пределами Европы. Я хочу убедиться, что мы играем свою роль на мировой арене. Независимо от того, продолжаем ли мы играть ведущую роль в европейском соседстве или укрепляем отношения по всей Америке, за пределами Европы существует множество проблем, требующих решения с силой и единством. И это лишь некоторые из них: мы будем и впредь поддерживать наших украинских друзей в их противостоянии российской агрессии, поощрять мирное урегулирование венесуэльского кризиса и продолжать играть активную роль на Западных Балканах", - сказал новый министр.
Он также отметил, что приоритет номер один Британии сейчас – это Brexit, и пообещал делать все возможное, чтобы помочь заключить сделку и подготовить страну к выходу из ЕС 31 октября.
Как сообщал УНН, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф в прощальном видео заявила, что гордится изменениями в Украине, которые произошли за последние пять лет.