У новому уряді Британії пообіцяли "продовжити підтримку українських друзів"

"Є великий світ за межами Європи. Я хочу переконатися, що ми граємо свою роль на світовій арені. Незалежно від того, чи продовжуємо ми відігравати провідну роль в європейському сусідстві або зміцнюємо відносини по всій Америці, за межами Європи існує безліч проблем, які потребують вирішення з силою і єдністю. І це лише деякі з них: ми будемо і надалі підтримувати наших українських друзів в їхньому протистоянні російській агресії, заохочувати мирне врегулювання венесуельського кризи і продовжувати відігравати активну роль на Західних Балканах", - сказав новий міністр.

Він також зазначив, що пріоритет номер один Британії зараз - це Brexit, і пообіцяв робити все можливе, щоб допомогти укласти угоду і підготувати країну до виходу з ЄС 31 жовтня.

Як повідомляв УНН, посол Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Джудіт Гоф в прощальному відео заявила, що пишається змінами в Україні, які відбулися за останні п'ять років.