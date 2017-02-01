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В новостройках столицы подорожали квартиры

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. В январе 2017 года средняя стоимость выставленных на продажу квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева составила 23 тыс. 302 грн за кв. м, что выше показателей декабря прошлого года на 1,4%. Об этом в своем ежемесячном обзоре рыночной ситуации сообщили специалисты ИАП "Столичная недвижимость", передает УНН.

Рост средних цен был зафиксирован во всех классах предложения на первичном рынке:

эконом-класс - рост на 0,2% до 16 тыс. 550 грн за кв. м;
комфорт-класс - рост на 0,3% до 21 тыс. 583 грн за кв. м;
бизнес-класс - рост на 3,9% до 29 тыс. 398 грн за кв. м;
премиум-класс - рост на 3,6% до 45 тыс. 727 грн за кв. м.

Напомним, по данным аналитиков НБУ, в 2017 году ожидается оживление на рынке недвижимости.

Также напомним, один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia сообщил о повышении цен на квартиры с 6 февраля текущего года. Цена за квадратный метр вырастет с 9,5 тыс грн до 9,7 тыс. грн.

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