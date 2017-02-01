У новобудовах столиці подорожчали квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У січні 2017 року середня вартість виставлених на продаж квартир на первинному ринку житлової нерухомості Києва становила 23 тис. 302 грн за кв. м, що вище за показники грудня минулого року на 1,4%. Про це у своєму щомісячному огляді ринкової ситуації повідомили фахівці ІАП “Столична нерухомість”, передає УНН.
Ріст середніх цін був зафіксований у всіх класах пропозиції на первинному ринку:
економ-клас – ріст на 0,2% до 16 тис. 550 грн за кв. м;
комфорт-клас – ріст на 0,3% до 21 тис. 583 грн за кв. м;
бізнес-клас – ріст на 3,9% до 29 тис. 398 грн за кв. м;
преміум-клас – ріст на 3,6% до 45 тис. 727 грн за кв. м.
Нагадаємо, за даними аналітиків НБУ, у 2017 році очікується пожвавлення на ринку нерухомості.
Також нагадаємо, один з найбільших житлових комплексів України – ЖК Scandia повідомив про підвищення цін на квартири з 6 лютого поточного року. Ціна за квадратний метр зросте з 9,5 тис грн до 9,7 тис. грн.