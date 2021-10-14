В Норвегии возросло число жертв после нападения мужчины с луком
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге возросло до пяти человек, еще двое получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает местная газета Aftenposten, передает УНН.
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“Пятеро убиты, двое ранены. Один из раненых — полицейский, который находился в местном магазине в свободное время”, — уточнили в полиции.
Детали
Там также уточнили, что перед арестом вооруженный луком и стрелами человек успел сделать несколько предупредительных выстрелов. Других подробностей о задержанном полиция не привела, однако отметила, что в его доме в ближайшее время будет проведен обыск.
Напомним
Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг (расположен примерно в 80 км от Осло) мужчина совершил нападение на нескольких человек. Издание Aftenposten уточняет, что по улицам города ходит человек с луком и стрелами и расстреливает людей. В полиции заявляли о нескольких погибших в результате нападения. Там также заверили, что стрелок действовал в одиночку.
Как сообщал Reuters, после нападения полицейским по всей стране был отдан приказ носить при себе огнестрельное оружие. Норвежская полиция обычно не вооружена, но при необходимости у офицеров есть доступ к оружию и винтовкам, уточняет агентство. “Это дополнительная мера предосторожности. В полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы”, — говорилось в заявлении норвежской полиции. Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Меланд проинформирована о том, что случилось следит за ситуацией, уточняет агентство.