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В Норвегии возросло число жертв после нападения мужчины с луком

В Норвегии возросло число жертв после нападения мужчины с луком

Киев  •  УНН

 • 19128 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Число жертв атаки злоумышленника с луком и стрелами в норвежском Конгсберге возросло до пяти человек, еще двое получили ранения. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщает местная газета Aftenposten, передает УНН.

Цитата

“Пятеро убиты, двое ранены. Один из раненых — полицейский, который находился в местном магазине в свободное время”, — уточнили в полиции.

Детали

Там также уточнили, что перед арестом вооруженный луком и стрелами человек успел сделать несколько предупредительных выстрелов. Других подробностей о задержанном полиция не привела, однако отметила, что в его доме в ближайшее время будет проведен обыск.

Напомним

Вечером 13 октября в норвежском городе Конгсберг (расположен примерно в 80 км от Осло) мужчина совершил нападение на нескольких человек. Издание Aftenposten уточняет, что по улицам города ходит человек с луком и стрелами и расстреливает людей. В полиции заявляли о нескольких погибших в результате нападения. Там также заверили, что стрелок действовал в одиночку.

Как сообщал Reuters, после нападения полицейским по всей стране был отдан приказ носить при себе огнестрельное оружие. Норвежская полиция обычно не вооружена, но при необходимости у офицеров есть доступ к оружию и винтовкам, уточняет агентство. “Это дополнительная мера предосторожности. В полиции пока нет никаких указаний на изменение уровня национальной угрозы”, — говорилось в заявлении норвежской полиции. Министр юстиции и общественной безопасности Норвегии Моника Меланд проинформирована о том, что случилось следит за ситуацией, уточняет агентство.

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