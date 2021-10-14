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У Норвегії зросла кількість жертв після нападу чоловіка з луком

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Кількість жертв атаки зловмисника з луком і стрілами в норвезькому Конгсберзі зросла до п'яти осіб, ще двоє отримали поранення. Про це з посиланням на заяву поліції повідомляє місцева газета Aftenposten, передає УНН.

Цитата

“П’ятеро убиті, двоє поранені. Один з поранених — поліцейський, який знаходився в місцевому магазині у вільний час”, — уточнили в поліції.

Деталі

Там також уточнили, що перед арештом озброєний луком і стрілами чоловік встиг зробити кілька попереджувальних пострілів. Інших подробиць про затриманого поліція не навела, однак зазначила, що в його будинку в найближчим часом буде проведено обшук.

Нагадаємо

Увечері 13 жовтня в норвезькому місті Конгсберг (розташований приблизно в 80 км від Осло) чоловік скоїв напад на кількох людей. Видання Aftenposten уточнює, що по вулицях міста ходить людина з луком і стрілами і розстрілює людей. У поліції заявляли про кілька загиблих в результаті нападу. Там також запевнили, що стрілок діяв сам.

Як повідомляв Reuters, після нападу поліцейським по всій країні був відданий наказ носити при собі вогнепальну зброю. Норвезька поліція зазвичай не озброєна, але при необхідності у офіцерів є доступ до зброї і гвинтівок, уточнює агентство. “Це додатковий захід обережності. У поліції поки немає ніяких вказівок на зміну рівня національної загрози”, — говорилося в заяві норвезької поліції. Міністр юстиції та громадської безпеки Норвегії Моніка Меланд проінформована про те, що трапилося і стежить за ситуацією, уточнює агентство.

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