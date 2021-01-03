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В Норвегии усиливают ограничения из-за коронавируса

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 января. УНН. С целью предотвращения новой волны коронавируса в Норвегии власти страны объявили усиление ограничений, которые вступят в силу с 4 января и продлятся две недели, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В Норвегии усиливают ограничения из-за коронавируса

Власти Норвегии усиливают карантин в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусаом. Об этом сообщила премьер-министер страны Эрна Сульберг во время телевизионного выступления. По ее словам, нельзя допустить новой волны заболевания в стране.

С 4 января сроком на две недели вводится, в частности, запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах, а также на различных мероприятиях. Встречи дома ограничиваются числом в пять человек. В магазинах и торговых центрах также будут определенные ограничения по количеству посетителей. Спортивные и развлекательные мероприятия в помещениях переносятся на более поздние сроки. Власти также рекомендует гражданам отказаться от поездок по стране и за границу, а в ближайшие две недели не принимать у себя гостей.

До сих пор Норвегия по сравнению с другими странами Европы относительно успешно противостояла пандемии коронавируса. Вместе с Финляндией, Грецией и Исландией в стране сейчас наблюдается одно из самых низких Европе число новых случаев SARS-CoV-2. За неделю с 21 по 27 декабря оно составляло 113 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии в Норвегии с населением в 5,3 миллиона человек выявлено всего 50,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 436 человека умерли от последствий заражения.

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