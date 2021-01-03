У Норвегії посилюють обмеження через коронавірус

Влада Норвегії посилює карантинні обмеження у зв'язку зі зростанням числа нових випадків зараження коронавірусом. Про це в повідомила прем'єр-міністерка країни Ерна Сульберг під час телевізійного виступу. За її словами, не можна допустити нової хвилі захворювання в країні.

З 4 січня терміном на два тижні запроваджується, зокрема, заборона на продаж алкоголю в ресторанах і барах, а також на різних заходах. Зустрічі вдома обмежуються числом у п'ять осіб. У магазинах і торговельних центрах також будуть певні обмеження щодо кількості відвідувачів. Спортивні та розважальні заходи в приміщеннях переносяться на більш пізні терміни. Влада також рекомендує громадянам відмовитися від поїздок по країні та за кордон, а в найближчі два тижні не приймати у себе гостей.

Дотепер Норвегія в порівнянні з іншими країнами Європи відносно успішно протистояла пандемії коронавірусу. Разом із Фінляндією, Грецією та Ісландією в країні нині спостерігається одне з найнижчих Європі число нових випадків SARS-CoV-2. За тиждень з 21 по 27 грудня воно становило 113 випадків на 100 тисяч жителів.

З початку пандемії в Норвегії з населенням в 5,3 мільйона осіб виявлено всього 50,5 тисячі випадків коронавірусної інфекції, 436 особи померли від наслідків зараження.