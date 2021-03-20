В немецком Касселе протесты коронаскептиков закончились масштабными столкновениями с полицией

Детали



Согласно сообщению полиции, тысячи людей приняли участие в незарегистрированном марши в центре города, игнорируя при этом указания власти. Когда противники карантина правительства попытались прорвать живую цепь правоохранителей, в последнее пришлось применить перцовый газ и дубинки. Часть демонстрантов была задержана.

Также в полиции сообщают о столкновениях с контрдемонстрацией, которая состоялась в Касселе одновременно с акцией коронаскептиков.

Контекст

На прошлой неделе в ФРГ также состоялся ряд акций протеста тех, кто выступает против ограничительных мер немецкого правительства на фоне пандемии COVID-19. Демонстрации состоялись в Берлине, Дрездене, Мюнхене, Дюссельдорфе, Штутгарте, Гамбурге и других городах страны.

Они были приурочены к годовщине введения первого локдауну в Германии 13 марта 2020 года. Их участники скандировали лозунги вроде “Пандемия уже прошла!” и требовали отменить правительственные ограничения.