В Германии радикалы используют протесты против карантина в своих целях

“Мы наблюдаем тенденцию, при которой экстремисты, особенно правого толка, используют демонстрации в своих интересах”, — заявил Гальденванг.

По его словам, правые экстремисты ищут подходы к определенным группам граждан и призывают своих сторонников принять активное участие в протестах. То, что началось как пропаганда, фейк-ньюз и теории заговора, распространяемые в интернете, теперь переходит в реальность, резюмировал он.

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“Сейчас на демонстрациях против карантинных мероприятий преобладают граждане, уважающие конституцию страны. Однако Томас Гальденванг опасается, что правые экстремисты, которые имеют перед глазами определенный образ врага и стремятся к распаду государства, в один прекрасный момент могут возглавить эти протесты”, — пишет издание.

“Мы с беспокойством наблюдаем за тем, что экстремисты используют нынешнюю ситуацию в корыстных целях так же, как и так называемый миграционный кризис”, — говорит он.

Об опасности протестного движения говорит и министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Герберт Ройль.

“В нем участвует много волков в овечьей шкуре, которые пытаются со своими антидемократическими лозунгами затесаться в сердцевину общества”, — заявил политик в интервью Welt am Sonntag.

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По словам Ройля, во время “коронавирусных” протестов в Северном Рейне — Вестфалии обратили на себя внимание члены различных группировок, в том числе и экстремистских. О том же сообщал ранее и земельное ведомство по охране конституции в земле Баден-Вюртемберг.

Накануне в Германии прошли протесты против карантинных ограничений, участие в которых приняли тысячи людей.