У Німеччині радикали використовують протести проти карантину в своїх цілях

“Ми спостерігаємо тенденцію, при якій екстремісти, особливо правого спрямування, використовують демонстрації в своїх інтересах”, — заявив Гальденванг.

За його словами, праві екстремісти шукають підходи до певних груп громадян і закликають своїх прихильників взяти активну участь в протестах. Те, що почалося як пропаганда, фейк-ньюз і теорії змови, поширювані в інтернеті, тепер переходить в реальність, резюмував він.

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“Наразі на демонстраціях проти карантинних заходів переважають громадяни, які поважають конституцію країни. Однак Томас Гальденванг побоюється, що праві екстремісти, які мають перед очима певний образ ворога і прагнуть до розпаду держави, в один прекрасний момент можуть очолити ці протести”, — пише видання.

“Ми з занепокоєнням спостерігаємо за тим, що екстремісти використовують нинішню ситуацію в корисливих цілях так само, як і так звану міграційну кризу”, — говорить він.

Про небезпеку протестного руху говорить і міністр внутрішніх справ федеральної землі Північний Рейн — Вестфалія Герберт Ройль.

“У ньому бере участь багато вовків в овечій шкурі, які намагаються зі своїми антидемократичними лозунгами затесатися в серцевину суспільства”, — заявив політик в інтерв’ю Welt am Sonntag.

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За словами Ройля, під час “коронавірусних” протестів в Північному Рейні — Вестфалії звернули на себе увагу члени різних угруповань, зокрема й екстремістських. Про те ж повідомляло раніше і земельне відомство з охорони конституції в землі Баден-Вюртемберг.

Напередодні у Німеччині відбулись протести проти карантинних обмежень, участь в яких взяли тисячі людей.