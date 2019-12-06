В Германии предлагают созвать донорскую конференцию для Украины

“Мы исходим из того, что сначала нужна срочная финансовая помощь в размере не менее трех миллиардов евро”, — заявил в четверг, 5 декабря, председатель Восточного комитета немецкой экономики Оливер Гермес.

“Восстановление Востока Украины — международная задача”, — добавил он. По его словам, конференцию доноров в следующем году должны организовать Германия и Франция вместе с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Фонд должен быть использован в первую очередь для восстановления разрушенной инфраструктуры и гарантии торговых и кредитных операций, добавил Гермес. Руководитель Восточного комитета немецкой экономики считает, кроме того, что все районы Востока Украины необходимо реинтегрировать в торговые отношения.

Ожидается, что саммит лидеров “нормандской четверки” состоится в Париже в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие главы государств и правительств Украины, России, ФРГ и Франции. Кроме четырехсторонних переговоров на саммите ожидается первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.