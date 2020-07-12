В Германии мужчина с луком и стрелами разоружил полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Германии в розыск объявлен мужчина вооруженный луком и стелами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Baden Online.
Полиция земли Баден-Вюртемберг ищет вооруженного луком и стрелами мужчину. Помимо этого, у мужчины, вероятно есть еще нож и пистолет.
По информации германских СМИ, мужчина угрожал полиции города Оппенау, забрал у них оружие и скрылся в лесу. В настоящее время проводится масштабная операция по его поиску.
К поискам привлечены более 100 сотрудников полиции, несколько патрульных машин и три полицейских вертолета.