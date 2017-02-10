В Нидерландах изъяли сырье для производства одного миллиарда таблеток экстази

Сотрудники правоохранительных органов провели операцию в селе Рилланд вблизи границы с Бельгией.

По данным агентства, правоохранители обнаружили 100 канистр с водородом, 15 тонн каустической соды и три тысячи литров других химикатов.

Стоимость найденных материалов оценивается в несколько тысяч евро.

Информации о задержании в связи с находкой пока нет.