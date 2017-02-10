У Нідерландах вилучили сировину для виробництва одного мільярда таблеток екстазі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Поліція Нідерландів вилучила сировину для виробництва одного мільярда таблеток синтентичного наркотику екстазі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Співробітники правоохоронних органів провели операцію в селі Рілланд поблизу кордону з Бельгією.
За даними агентства, правоохоронці виявили 100 каністр з воднем, 15 тонн каустичної соди і три тисячі літрів інших хімікатів.
Вартість знайдених матеріалів оцінюється в кілька тисяч євро.
Інформації про затримання в зв’язку із знахідкою поки що немає.