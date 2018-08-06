В Непале сошел оползень: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Восемь детей и женщина погибли в воскресенье из-за оползня, сошедшего в районе Джаджаркот на западе Непала. Об этом сообщил помощник начальника района, передает УНН со сылкой на Синьхуа.
По его словам, восемь погребенных оползнем тел были обнаружены в двух домах. Один ребенок пропал без вести, еще один человек получил травмы. Вскоре после этого, ребенок был обнаружен мертвым.
Вызванный продолжительным ливнем оползень разрушил шесть домов, жители которых были эвакуированы в близлежащие деревни.
Напомним, после нескольких дней поисков по состоянию на воскресенье были обнаружены 23 тела погибших в результате оползня, прошедшего на прошлой неделе в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими числятся 27 человек.