В Непале сошел оползень: есть жертвы

По его словам, восемь погребенных оползнем тел были обнаружены в двух домах. Один ребенок пропал без вести, еще один человек получил травмы. Вскоре после этого, ребенок был обнаружен мертвым.

Вызванный продолжительным ливнем оползень разрушил шесть домов, жители которых были эвакуированы в близлежащие деревни.



Напомним, после нескольких дней поисков по состоянию на воскресенье были обнаружены 23 тела погибших в результате оползня, прошедшего на прошлой неделе в штате Качин на севере Мьянмы. Всего пропавшими числятся 27 человек.