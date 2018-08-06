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У Непалі стався зсув: є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вісім дітей і жінка загинули в неділю через зсув, що зійшов в районі Джаджаркот на заході Непалу. Про це повідомив помічник начальника району, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.

За його словами, вісім похованих зсувом тіл були виявлені в двох будинках. Один дитина зникла безвісти, ще одна людина отримала травми. Незабаром після цього, дитина була виявлена мертвою.

Викликаний тривалою зливою зсув зруйнував шість будинків, мешканці яких були евакуйовані в довколишні села.

Нагадаємо, після декількох днів пошуків станом на неділю були виявлені 23 тіла загиблих в результаті зсуву, що пройшов минулого тижня в штаті Качин на півночі М'янми. Всього зниклими вважаються 27 осіб.

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