У Непалі стався зсув: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вісім дітей і жінка загинули в неділю через зсув, що зійшов в районі Джаджаркот на заході Непалу. Про це повідомив помічник начальника району, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
За його словами, вісім похованих зсувом тіл були виявлені в двох будинках. Один дитина зникла безвісти, ще одна людина отримала травми. Незабаром після цього, дитина була виявлена мертвою.
Викликаний тривалою зливою зсув зруйнував шість будинків, мешканці яких були евакуйовані в довколишні села.
Нагадаємо, після декількох днів пошуків станом на неділю були виявлені 23 тіла загиблих в результаті зсуву, що пройшов минулого тижня в штаті Качин на півночі М'янми. Всього зниклими вважаються 27 осіб.