В НБУ прокомментировали заложенный в Бюджете-2020 курс гривны

"Например, есть определенные суммы, которые нужно заплатить в валюте. Какую сумму гривны резервировать под статью? По какому курсу - никто не знает, ведь у нас плавающий курс. Но гораздо хуже иметь иллюзию стабильности", - подчеркнул эксперт.

По мнению Бахтари, в Кабмине и Министерстве финансов "должны понимать и закладывать определенные цифры" при формировании бюджета.

Кроме того, "важно объяснять людям, что происходит", повышая уровень их финансовой грамотности, подчеркнул он.

Напомним, в НБУ объяснили причины укрепления гривны.