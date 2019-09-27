У НБУ прокоментували закладений у Бюджеті-2020 курс гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Питання можливого підвищення курсу валюти до 28 гривень за долар у зв’язку з новим проектом Державного бюджету здебільшого залежить від Мінфіну та уряду. Про це в ефірі 7 телеканалу розповів керівник проектів і програм департаменту відкритих ринків НБУ Емал Бахтарі, передає УНН.
"Наприклад, є певні суми, які треба сплатити у валюті. Яку суму гривні резервувати під цю статтю? За яким курсом – ніхто не знає, адже у нас плаваючий курс. Та набагато гірше мати ілюзію стабільності", - наголосив експерт.
На думку Бахтарі, у Кабміні та Міністерстві фінансів "мають розуміти і закладати певні цифри" під час формування бюджету.
Окрім того, "важливо пояснювати людям, що відбувається", підвищуючи рівень їхньої фінансової грамотності, підкреслив він.
Нагадаємо, у НБУ пояснили причини зміцнення гривні.