В НАПК заявили о давлении и готовят заявление в правоохранительные органы

В Агентстве добавили, что "отдельные СМИ в манипуляционной форме давят на его деятельность".

Кроме того, в НАПК опровергли информацию о якобы составленных протоколов об административных правонарушениях относительно нарушений одного из народных депутатов.

"Призываем средства массовой информации воздержаться от распространения ложной информации", - добавили в агентстве.

Как писал УНН, НАПК отчиталось о финансировании партий за первый квартал.