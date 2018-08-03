В НАПК заявили о давлении и готовят заявление в правоохранительные органы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Национальное агентство по ближайшее время обратится в правоохранительные органы с заявлением о предоставлении правовой оценки относительно намерений отдельных СМИ дискредитировать национальное агентство. Об этом говорится в официальном сообщении НАПК, передает УНН.
В Агентстве добавили, что "отдельные СМИ в манипуляционной форме давят на его деятельность".
Кроме того, в НАПК опровергли информацию о якобы составленных протоколов об административных правонарушениях относительно нарушений одного из народных депутатов.
"Призываем средства массовой информации воздержаться от распространения ложной информации", - добавили в агентстве.
Как писал УНН, НАПК отчиталось о финансировании партий за первый квартал.