У НАЗК заявили про тиск і готують заяву до правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Національне агентство у найближчий час звернеться до правоохоронних органів із заявою про надання правової оцінки щодо намірів окремих ЗМІ дискредитувати Національне агентство. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАЗК, передає УНН.
В Агентстві додали, що “окремі ЗМІ в маніпулятивній формі тиснуть на його діяльність”.
Крім того, у НАЗК спростували інформацію щодо нібито складених протоколів про адміністративні правопорушення щодо порушень одного з народних депутатів.
“Закликаємо засоби масової інформації утриматися від поширення неправдивої інформації”, — додали в агентстві.
Як писав УНН, НАЗК відзвітувало про фінансування партій за перший квартал.