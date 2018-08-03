У НАЗК заявили про тиск і готують заяву до правоохоронців

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Національне агентство у найближчий час звернеться до правоохоронних органів із заявою про надання правової оцінки щодо намірів окремих ЗМІ дискредитувати Національне агентство. Про це йдеться в офіційному повідомленні НАЗК, передає УНН.

В Агентстві додали, що “окремі ЗМІ в маніпулятивній формі тиснуть на його діяльність”.

Крім того, у НАЗК спростували інформацію щодо нібито складених протоколів про адміністративні правопорушення щодо порушень одного з народних депутатів.

“Закликаємо засоби масової інформації утриматися від поширення неправдивої інформації”, — додали в агентстві.

Як писав УНН, НАЗК відзвітувало про фінансування партій за перший квартал

Українські Національні Новини

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