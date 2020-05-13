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В НАПК предостерегли от мошенников, выдающих себя за работников агентства

Киев • УНН

 • 11395 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции предостерегло, что неизвестные лица, выдавая себя за работников НАПК, могут действовать в интересах коллекторов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Агентства, передает УНН.

В НАПК предостерегли от мошенников, выдающих себя за работников агентства

"НАПК все чаще получает информацию о случаях, когда неизвестные лица звонят субъектам декларирования от имени сотрудников НАПК и пытаются оказывать на них давление в интересах коллекторских компаний", - говорится в сообщении.

В Агентстве посоветовали, если лицо, которое представляется работником НАПК, звонит с мобильного номера или обращается с подозрительной электронной почты, "сообщать об этом в Национальную полицию или НАПК".

"Уполномоченные лица НАПК обращаются к субъектам декларирования, используя такие средства связи: официальную электронную почту, заканчивающийся на @ nazk.gov.ua; стационарные телефоны, начинающиеся на 044. Однако, в целях проведения полной проверки деклараций данный вид связи не практикуется; почтовые отправления", - добавили в Агентстве.

Напомним, ГБР расследует причастность должностных лиц МВД и ГМС к утечке данных граждан через Telegram.

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