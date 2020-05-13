У НАЗК застерегли від шахраїв, які видають себе за працівників агентства

"НАЗК все частіше отримує інформацію про випадки, коли невідомі особи телефонують суб’єктам декларування від імені співробітників НАЗК та намагаються чинити на них тиск в інтересах колекторських компаній", - йдеться у повідомленні.

В Агентстві порадили, якщо особа, яка представляється працівником НАЗК, телефонує з мобільного номеру або звертається з підозрілої електронної пошти, "повідомляти про це до Національної поліції або НАЗК".

"Уповноважені особи НАЗК звертаються до суб’єктів декларування, використовуючи такі засоби зв’язку: офіційну електронну пошту, що закінчується на @nazk.gov.ua; стаціонарні телефони, що починаються на 044. Проте, в цілях проведення повної перевірки декларацій даний вид зв’язку не практикується; поштові відправлення", - додали в Агентстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує причетність посадовців МВС та ДМС до витоку даних громадян через Telegram.