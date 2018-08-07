В НАПК предупредили о появлении фейкового портала деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщило о появлении в сети двойника сайта для подачи деклараций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Обращаем внимание, что появился двойник сайта для подачи деклараций! Сайт по адресу: portal.nazk.org.ua не является официальным ресурсом! Также обратите внимание на ошибки, которые содержатся на указанной странице, указывающие на фейковость портала", - говорится в сообщении.
В НАПК призвали не пользоваться фейковым ресурсом.
Напомним, ранее в НАПК сообщили о намерениях обратиться в правоохранительные органы из-за давления и целенаправленной дискредитации со стороны отдельных СМИ.
Также напомним, в начале июля в НАПК рассказали о случаях мошенничества. От имени агентства неизвестные осуществляли телефонные звонки декларантам. Тогда же в агентстве разъяснили, что никогда не звонят декларантам и не пытаются таким образом получить уточненную информацию о декларациях.