В НАПК предупредили о появлении фейкового портала деклараций

"Обращаем внимание, что появился двойник сайта для подачи деклараций! Сайт по адресу: portal.nazk.org.ua не является официальным ресурсом! Также обратите внимание на ошибки, которые содержатся на указанной странице, указывающие на фейковость портала", - говорится в сообщении.

В НАПК призвали не пользоваться фейковым ресурсом.

Напомним, ранее в НАПК сообщили о намерениях обратиться в правоохранительные органы из-за давления и целенаправленной дискредитации со стороны отдельных СМИ.

Также напомним, в начале июля в НАПК рассказали о случаях мошенничества. От имени агентства неизвестные осуществляли телефонные звонки декларантам. Тогда же в агентстве разъяснили, что никогда не звонят декларантам и не пытаются таким образом получить уточненную информацию о декларациях.