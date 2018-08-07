У НАЗК попередили про появу фейкового порталу декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило про появу в мережі двійника сайту для подання декларацій, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Звертаємо увагу, що з'явився двійник сайту для подання декларацій! Сайт за адресою: portal.nazk.org.ua не є офіційним ресурсом! Також зверніть увагу на помилки, які містяться на вказаній сторінці, що вказують на фейковість порталу", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК закликали не користуватися фейковим ресурсом.
Нагадаємо, раніше у НАЗК повідомили про наміри звертатися до правоохоронних органів через тиск та цілеспрямовану дискредитацію з боку окремих ЗМІ.
Також нагадаємо, на початку липня у НАЗК розповіли про випадки шахрайства. Від імені агентства невідомі здійснювали телефонні дзвінки декларантам. Тоді ж в агентстві роз’яснили, що ніколи не телефонують декларантам та не намагаються у такий спосіб отримати уточнену інформацію з приводу декларацій.