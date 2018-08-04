В ближайшие два часа в Киеве ожидаются грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В ближайшие два часа и до конца суток 4 августа и в течение 5 августа в столице ожидаются грозы. Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
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В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендовали при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее Укргидрометцентр опроверг информацию о "нашествии" шаровых молний в Украине.