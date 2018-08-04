У найближчі дві години у Києві очікуються грози
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у столиці очікуються грози. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
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В управлінні з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендували при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Раніше Укргідрометцентр спростував інформацію про “нашестя” кульових блискавок в Україні.