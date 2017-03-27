В Нацполиции рассказали о расследовании убийства Д.Вороненкова

"Очень большой объем работы сейчас выполняется. Совместная следственная группа с работниками СБУ. Проводятся мероприятия как по розыску, так и обыску и другие", - сказал он.

С.Князев добавил, что сегодня вечером будет докладывать в прокуратуре Киева о розыскных мероприятиях.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс".

Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.

Это имя озвучил и нардеп Антон Геращенко как имя убийцы. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Впоследствии в Нацгвардии сообщили, что вероятного убийцу Д.Вороненкова уволили из Нацгвардии из-за невыполнения контракта.