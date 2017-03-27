У Нацполіції розповіли про розслідування убивства Д.Вороненкова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Правоохоронні органи здійснюють як розшукові, так і обшукові заходи у справі щодо убивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Про це сьогодні розповів на брифінгу голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Дуже великий обсяг роботи зараз виконується. Спільна слідча група із працівниками СБУ. Проводяться заходи як з розшуку, так і обшукові та інші”, — сказав він.
С.Князєв додав, що сьогодні ввечері доповідатимуть у прокуратурі Києва про розшукові заходи.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.
Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова — Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім’я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.
Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.