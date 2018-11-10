В НАТО появился свой секс-символ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107100 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114141 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 152003 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145979 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137218 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128553 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172358 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Норвежский викинг, лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг стал лицом крупнейших со времен "холодной войны" учений НАТО "Trident Juncture-2018". Его миссия - популяризировать Альянс в соцсетях и добавить ему сексуальности, передает УНН.

Во время военных учений лицо Матберга можно было увидеть почти во всех соцсетях, ведь именно его изображение красуется на одном из официальных постеров нынешних учений.

Он успел записать видеоролик к учениям, пообщаться с руководством НАТО в Брюсселе а также принять участие в самых упражнениях.

"Это была такая большая честь, представлять мою страну и посетить новый штаб НАТО в Брюсселе, Бельгии", - написал он под роликом, на котором Лассе, в частности, беседует с Генерадльним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Кроме военных тренировок, норвежец не пропускает и походы в тренажерный зал, о чем можно узнать из его аккунта в Instagram.

Отметим, ранее некоторые СМИ называли секс-символом НАТО самого Столтенберга, впрочем пока его можно чаще увидеть в деловом костюме, чем в военной форме.

Как сообщал УНН, крупнейшие учения НАТО с конца "холодной войны" Trident Juncture начались 25 октября. К участию в учениях были включены 5 украинских офицеров.

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.. its #Friday again

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