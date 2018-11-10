В НАТО появился свой секс-символ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Норвежский викинг, лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг стал лицом крупнейших со времен "холодной войны" учений НАТО "Trident Juncture-2018". Его миссия - популяризировать Альянс в соцсетях и добавить ему сексуальности, передает УНН.
Во время военных учений лицо Матберга можно было увидеть почти во всех соцсетях, ведь именно его изображение красуется на одном из официальных постеров нынешних учений.
Он успел записать видеоролик к учениям, пообщаться с руководством НАТО в Брюсселе а также принять участие в самых упражнениях.
"Это была такая большая честь, представлять мою страну и посетить новый штаб НАТО в Брюсселе, Бельгии", - написал он под роликом, на котором Лассе, в частности, беседует с Генерадльним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Кроме военных тренировок, норвежец не пропускает и походы в тренажерный зал, о чем можно узнать из его аккунта в Instagram.
Отметим, ранее некоторые СМИ называли секс-символом НАТО самого Столтенберга, впрочем пока его можно чаще увидеть в деловом костюме, чем в военной форме.
Как сообщал УНН, крупнейшие учения НАТО с конца "холодной войны" Trident Juncture начались 25 октября. К участию в учениях были включены 5 украинских офицеров.