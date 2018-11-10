У НАТО з’явився свій секс-символ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Норвезький вікінг, лейтенант Королівського флоту Норвегії Лассе Матберг став обличчям найбільших з часів “холодної війни” навчань НАТО “Trident Juncture-2018”. Його місія — популяризувати Альянс в соцмережах та додати йому сексуальності, передає УНН.
Під час військових навчань обличчя Матберга можна було побачити майже у всіх соцмережах, адже саме його зображення красується на одному з офіційних постерів цьогорічних навчань.
Він встиг навіть записати відеоролик до навчань, поспілкуватись з керівництвом НАТО в Брюсселі а також взяти участь у самих вправах.
“Це була така велика честь, представляти мою країну та відвідати новий штаб НАТО в Брюсселі, Бельгії”, — написав він під роликом, на якому Лассе, зокрема, бесідує з Генерадльним Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Окрім військових тренувань, норвежець не пропускає і походи до тренажерного залу, про що можна дізнатись з його аккунта в Instagram.
Зазначимо, раніше деякі ЗМІ називали секс-символом НАТО самого Столтенберга, втім наразі його можна частіше побачити в діловому костюмі, аніж у військовій формі.
Як повідомляв УНН, найбільші навчання НАТО з кінця "холодної війни" Trident Juncture розпочались 25 жовтня. До участі в навчаннях було долучено 5 українських офіцерів.