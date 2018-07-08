В НАТО недовольны поведением Венгрии в отношении Украины - посол

На вопрос о том, действительно ли Венгрия до сих пор блокирует Комиссию Украина-НАТО, посол ответил "Да".

"Четыре министра встретились, это была серьезная встреча, серьезное усилие. Мы договорились, что в июле состоится очередная встреча с украинской венгерской общиной, договорились о том, что в ближайшее время будет проголосован закон, который продолжает переходный период... Договорились, что осенью будет завершена работа над законом о среднем образовании, которая на самом деле определяет, сколько часов, на каком языке учатся и т.д.", - отметил посол.

Так, встреча четырех министров состоялась 22 июня на Закарпатье, где были проведены консультации по имплементации закона об образовании. Во время встречи политики, казалось, достигли согласия, однако позже появилась информация о том, что венгерский премьер Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной.

"И вот, несмотря на те договоренности - которые еще не высохли на бумаге - венгерская сторона уже заявляет через несколько дней, они все равно будут блокировать, потому что Украина ничего особенного на переговорах не предложила. Думаю, это не совсем корректное поведение со стороны Венгрии. Это означает, что они на самом деле и не планировали серьезно относиться к блокированию, а, скорее, вынуждены были реагировать под давлением союзников, которые действительно недовольны злоупотреблением одним из союзников такой организации, как НАТО. Ведь сколько и на каком языке преподавать - это не проблема НАТО, у них есть более важные и сложные задачи", - отметил дипломат.

Позже информацию о намерениях Венгрии относительно предстоящего саммита подтвердила и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, назвав такую политику "натиском шантажа".

"О том (что образование не является проблемой НАТО - ред.), им постоянно говорят. Венгрия неоднократно получала четкий ответ НАТО о том, что "это ваши двусторонние дела, Украину сейчас воюет, и нам не до этого", - сказал Пристайко.

По его словам, для решения таких дел есть рекомендации Венецианской комиссии, которая по просьбе Украины сделала свои замечания, которые украинская сторона признала и с которым согласилась.

"Для этого украинская сторона внесла эти все рекомендации Венецианской комиссии в Национальную программу взаимодействия с НАТО - для того, чтобы венгры могли контролировать, что выполняется, что не выполняется, и делать выводы. Блокировка заседание саммита - это, мягко говоря, перебор", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, правительство Венгрии призвал страны НАТО пересмотреть политику в отношении Киева. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, Украина "не уважает права венгерского меньшинства в Закарпатье и не выполняет свои обязательства перед международными организациями".