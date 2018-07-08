У НАТО незадоволені поведінкою Угорщини щодо України - посол

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Угорщина неодноразово отримувала чітку відповідь Північноатлантичного альянсу про те, що освітнє питання - це двосторонні справи Будапешта і Києва. Про це в коментарі УНН розповів голова місії України в НАТО Вадим Пристайко.

На запитання про те, чи дійсно Угорщина досі блокує Комісію Україна-НАТО, посол відповів “Так”.

“Чотири міністри зустрілись, це була серйозна зустріч, серйозне зусилля. Ми домовились, що в липні відбудеться чергова зустріч з українською угорською громадою, домовились про те, що найближчим часом буде проголосований закон, який продовжує перехідний період... Домовились, що восени буде завершена робота над законом про середню освіту, яка насправді визначає, скільки годин, якою мовою навчаються тощо”, — зазначив посол.

Так, зустріч чотирьох міністрів відбулась 22 червня на Закарпатті, де були проведені консультації щодо імплементації закон про освіту. Під час зустрічі політики, здавалось, досягли згоди, проте пізніше з’явилась інформація про те, що угорський прем’єр Віктор Орбан на саміті НАТО в Брюсселі блокуватиме будь-яке рішення за підсумками зустрічі з Україною.

“І от, не зважаючи на ті домовленості — які ще не висохли на папері — угорська сторона вже заявляє за кілька днів, що вони все одно будуть блокувати, тому що Україна нічого особливого на переговорах не запропонувала. Думаю, це не зовсім коректна поведінка з боку Угорщини. Це означає, що вони насправді і не планували серйозно ставитись до блокування, а, скоріше, змушені були реагувати під тиском союзників, які дійсно не задоволені зловживанням одним з союзників такої організації, як НАТО. Адже скільки і якою мовою викладати — це не є проблемою НАТО, у них є більш важливі і складні завдання”, — зазначив дипломат.

Пізніше інформацію про наміри Угорщини щодо майбутнього саміту підтвердила і віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, назвавши таку політику “натиском шантажу”.

“Про те (що освіта не є проблемою НАТО — ред.), їм постійно кажуть. Угорщина неодноразово отримувала чітку відповідь НАТО про те, що “це ваші двосторонні справи, Україна зараз воює, і нам не до цього”, — сказав Пристайко.

За його словами, для вирішення таких справ є рекомендації Венеційської комісії, яка на прохання України зробила свої зауваження, які українська сторона визнала і з яким погодилась.

“Для цього українська сторона внесла ці всі рекомендації Венеційської комісії до Національної програми взаємодії з НАТО — для того, щоб угорці могли контролювати, що виконується, що не виконується, і робити висновки. Блокування засідання саміту — це, м’яко кажучи, перебор”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, уряд Угорщини закликав країни НАТО переглянути політику щодо Києва. За словами прем'єр-міністра країни Віктора Орбана, Україна "не поважає права угорської меншини на Закарпатті і не виконує свої зобов'язання перед міжнародними організаціями".

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