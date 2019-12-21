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В следующем году более 740 учебных заведений пройдут аудит для получения ресурсов - МОН

В следующем году более 740 учебных заведений пройдут аудит для получения ресурсов - МОН

Киев  •  УНН

 • 25166 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В следующем году более 740 учебных заведений пройдут аудит, по результатам которого наиболее способны и эффективные учебные заведения смогут получить больше ресурсов для развития. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН Украины.

“В следующем году более 740 заведений профобразования, которые сегодня работают в Украине, пройдут аудит. Его основная цель — получить данные для построения оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики”, — говорится в сообщении.

По информации МОН, аудит будет состоять из двух частей — анкетирование учреждений и региональные обсуждения.

“Необходимость аудита в том, чтобы иметь объективный срез среди работающих заведений. Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся”, — отметил заместитель Министра образования и науки Петр Коржевский.

По его словам, начать аудит планируется в январе 2020 года.

Напомним, народные депутаты приняли за основу изменения в законы по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования.

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