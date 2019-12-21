У наступному році понад 740 закладів освіти пройдуть аудит для отримання ресурсів - МОН

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У наступному році понад 740 закладів освіти пройдуть аудит, за результатами якого найбільш спроможні та ефективні заклади освіти зможуть отримати більше ресурсів для розвитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.