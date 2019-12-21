У наступному році понад 740 закладів освіти пройдуть аудит для отримання ресурсів - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У наступному році понад 740 закладів освіти пройдуть аудит, за результатами якого найбільш спроможні та ефективні заклади освіти зможуть отримати більше ресурсів для розвитку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОН України.
“Наступного року понад 740 закладів профосвіти, що сьогодні працюють в Україні, пройдуть аудит. Його основна мета — отримати дані для побудови оптимальної карти закладів профосвіти, визначити кращих, де можуть бути сконцентровані ресурси держави і учні”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією МОН, аудит складатиметься з двох частин — анкетування закладів та регіональних обговорень.
“Необхідність аудиту в тому, щоб мати об’єктивний зріз серед працюючих закладів. Поставивши усіх в однакові умови оцінки, ми зможемо виявити найбільш спроможних та ефективних. Далі, проаналізувавши результати, ми надамо рекомендації місцевим управлінцям щодо організації роботи мережі. Як результат, конкурентні заклади зможуть отримувати більше ресурсів для розвитку і підготовки учнів”, — зазначив заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.
За його словами, розпочати аудит планується у січні 2020 року.
Нагадаємо, народні депутати ухвалили за основу зміни до законів щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.