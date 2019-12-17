В нардепов дошли руки до обещанной Президентом легализации игорного бизнеса

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. 17 декабря, во время заседания последнего в 2019 году пленарной неделе народные депутаты попытаются наконец выполнить поручение Президента, приняв в первом чтении проект закона № 2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

В соответствии с поручением Владимира Зеленского, Верховная Рада должна была принять соответствующий закон до 1 декабря. Выполнить приказ своего лидера парламентское большинство "Слуги народа" наконец решилась с опозданием на две недели.

Как сообщил журналистам глава пропрезидентской фракции Давид Арахамия, 17 декабря 2019 года, законопроект может быть вынесен на голосование и принят в первом чтении. Правда, это произойдет только в том случае, если зарегистрировано 18 октября кабминовский вариант закона №2285 будет принят с учетом поправок профильным Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам Арахамия, всего в ВРУ зарегистрировано 8 законопроектов о легализации игорного бизнеса - один правительственный и 7 альтернативных.

Эксперты объясняют причину пробуксовки игорного закона несколькими причинами. По мнению президента Украинской ассоциации игровой индустрии Ирины Сергиенко, основная из них - мощный антилобби теневого бизнеса.

"Прежде всего, на сегодня достаточно мощное антилобби в виде" Государственной лотереи ", владельцы которой, безусловно, сделают все возможное, чтобы законодательство не было принято вообще, либо было принято, как можно позже. Это одна из основных причин. Также есть определенный конфликт интересов, выраженный через споры на предмет игровых автоматов. от того, какими будут переходные положения законопроекта будет понятно, заработает закон независимо от того, какой вариант будет принят, или же запуск закона после принятия будет длительным и болезненным ".

Солидарен с коллегой экономический эксперт Александр Паращий.

"Законопроекты об игорном бизнесе очень долго муссируются только по одной причине. В наличии - пересечение очень многих интересов. Есть люди, которые настаивают на общей легализации, так как это выгодный бизнес. И есть люди, которые по каким-то более высоких мотивов считают, что это неправильно ".

Паращий считает, что за счет поддержки Президента Украины наиболее перспективный проект Кабмина. "Думаю, что все будет зависеть от позиции Президента. Если Зеленский продолжит настаивать на кабминовскому варианте, наверное, у этого законопроекта есть шанс. Не будет принят закон - не будет доходов от игорного бизнеса", - считает аналитик.

По прогнозам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, в ходе заседания профильного комитета, правительства, возможно, действительно удастся найти компромиссное решение. Он также согласен, что наибольшие шансы быть принятым - в законодательной инициативы правительства.

"На мой взгляд, в результате будет принят или кабминовское вариант закона, или вообще никакой не возьмут", - резюмировал эксперт.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины предлагает ограничить количество лицензий, игорных заведений и игрового оборудования; разрешить размещение игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды - для залов игровых автоматов и класса 5 звезд - для казино); ввести обязательную верификацию игроков при приеме ставок / выплаты выигрышей и регистрации выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая будет администрироваться налоговой службой; ввести обязательную сертификацию игрового оборудования для проведения азартных игр с международными стандартами; усилить финансовую и уголовную ответственность за деятельность в сфере азартных игр без лицензии; установить целевое направление платежей за лицензии в сфере азартных игр на развитие спорта, медицины и культуры в Украине. Как уверяют в КМУ, принятие закона урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса и ограничит распространение игромании.

Украинские Национальные Новости

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