В Нафтогазе рассказали, как Украина может стать независимой от импорта газа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Наибольшая возможность, которая может открыться перед Украиной - это стать независимой от импорта газа, чего можно достичь, если идти одновременно в двух направлениях - нарастив массовую добычу газа и снизив потребление газа в стране. Об этом сказал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, выступая на панельной дискуссии в Украинском доме во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН.
"Я думаю, что наша самая большая возможность - стать независимыми от импорта газа, чего можно достичь, если идти одновременно в двух направлениях. Во-первых, это рост массовой добычи газа. Во-вторых - снижение потребления газа. Мы все еще довольно неэффективная страна, даже по сравнению с нашими восточноевропейскими соседями", - сказал Коболев.
Напомним, ранее сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины в ближайшей перспективе будет работать над созданием энергоэффективной экономики, диверсификацией источников и увеличением собственной добычи энергоресурсов.