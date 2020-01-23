В Нафтогазе рассказали, как Украина может стать независимой от импорта газа

"Я думаю, что наша самая большая возможность - стать независимыми от импорта газа, чего можно достичь, если идти одновременно в двух направлениях. Во-первых, это рост массовой добычи газа. Во-вторых - снижение потребления газа. Мы все еще довольно неэффективная страна, даже по сравнению с нашими восточноевропейскими соседями", - сказал Коболев.

Напомним, ранее сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины в ближайшей перспективе будет работать над созданием энергоэффективной экономики, диверсификацией источников и увеличением собственной добычи энергоресурсов.