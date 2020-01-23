У Нафтогазі розповіли, як Україна може стати незалежною від імпорту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Найбільша можливість, яка може відкритися перед Україною - це стати незалежною від імпорту газу, чого можна досягти, якщо йти одночасно в двох напрямках - наростивши масовий видобуток газу і знизивши споживання газу в країні. Про це сказав глава НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв, виступаючи на панельній дискусії в Українському домі під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.
"Я думаю, що наша найбільша можливість - стати незалежними від імпорту газу, чого можна досягти, якщо йти одночасно в двох напрямках. По-перше, це зростання масової видобутку газу. По-друге - зниження споживання газу. Ми все ще досить неефективна країна, навіть у порівнянні з нашими східноєвропейськими сусідами", - сказав Коболєв.
Нагадаємо, раніше сьогодні Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що уряд України в найближчій перспективі буде працювати над створенням енергоефективної економіки, диверсифікації джерел і збільшенням власного видобутку енергоресурсів.