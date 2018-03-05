В "Нафтогазе" не видят оснований для расторжения контракта с "Газпромом" на транзит газа

"Недавно мы получили информацию от "Газпрома" относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или расторжения контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию ... Мы не видим пока оснований для расторжения договора на транзит", - заявил он.

Витренко подчеркнул, что для "Нафтогаза" очень важным является сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям.

Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.