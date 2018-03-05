В "Нафтогазе" не видят оснований для расторжения контракта с "Газпромом" на транзит газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" получил информацию от ПАО "Газпром" о намерениях обратиться в арбитраж для расторжения контракта на поставку и транзит газа, но НАК не видит пока оснований для расторжения транзитного контракта. Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.
"Недавно мы получили информацию от "Газпрома" относительно их намерения обратиться в арбитраж для внесения изменений или расторжения контракта на покупку газа и контракта на транзит газа по территории Украины. Мы тщательно изучаем эту информацию ... Мы не видим пока оснований для расторжения договора на транзит", - заявил он.
Витренко подчеркнул, что для "Нафтогаза" очень важным является сохранение транзита по территории Украины и надежность поставок газа как украинским, так и европейским потребителям.
Напомним, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.
Ранее в "Газпроме" сообщили, что не будут возобновлять поставки газа в Украину с марта.