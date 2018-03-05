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У “Нафтогазі” не бачать підстав для розірвання контракту з “Газпромом” на транзит газу

У “Нафтогазі” не бачать підстав для розірвання контракту з “Газпромом” на транзит газу

Київ • УНН

 • 9242 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” отримав інформацію від ПАТ “Газпром” про наміри звернутися до арбітражу для розірвання контракту на поставку та транзит газу, але НАК не бачить наразі підстав для розірвання транзитного контракту. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз Україна” Юрій Вітренко.

“Нещодавно ми отримали інформацію від „Газпрому“ щодо їхнього наміру звернутися в арбітраж для внесення змін або розірвання контракту на купівлю газу і контракту на транзит газу територією України. Ми ретельно вивчаємо цю інформацію... Ми не бачимо поки підстав для розірвання договору на транзит”, — заявив він.

Вітренко наголосив, що “Нафтогазу” дуже важливим є збереження транзиту територією України і надійність постачання газу як українським, так і європейським споживачам.

Нагадаємо, "Газпром" направив "Нафтогазу" офіційне повідомлення про початок процедури розірвання контрактів на поставку і транзит газу в Стокгольмському арбітражі.

Раніше у "Газпромі" повідомили, що не будуть відновлювати поставки газу в Україну з березня.

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