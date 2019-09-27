В НАБУ заявили, что изменения в составе правления Burisma не являются предметом их расследования

"В последние дни получаем много вопросов относительно расследований НАБУ относительно экс-министра экологии времен Януковича и подконтрольной ему компании Burisma", - отметили в пресс-службе.

В НАБУ напомнили, что Бюро расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем - экс-министр экологии. А события, которые расследуют детективы НАБУ по этому делу, охватывают лишь период 2010-2012 годов.

"Изменения в составе правления компании Burisma Limited, которые сейчас стали объектом внимания международного сообщества, состоялись только в мае 2014 года, поэтому не являются и никогда не были предметом расследования НАБУ. Проверка деятельности членов правления частных субъектов хозяйствования в периоды, которые не имеют отношения к охватываемому периоду возможного совершения уголовного преступления не является задачей НАБУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, недавно в США разгорелся скандал из-за телефонного разговора президентов Зеленского и Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на пост президента США от демократической партии Джо Байдена - Хантер Байден - ред.), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем - самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.

Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.