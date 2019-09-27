У НАБУ заявили, що зміни у складі правління Burisma не є предметом їхнього розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, не є і ніколи не були предметом розслідування Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє пресслужба НАБУ у Facebook, передає УНН.
"Останніми днями отримуємо багато запитань щодо розслідувань НАБУ стосовно ексміністра екології часів Януковича та підконтрольної йому компанії Burisma", - зазначили в пресслужбі.
У НАБУ нагадали, що Бюро розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами низці підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіциарним власником — ексміністр екології. А події, які розслідують детективи НАБУ у цій справі, охоплюють лише період 2010-2012 років.
"Зміни у складі правління компанії Burisma Limited, які наразі стали об’єктом уваги міжнародної спільноти, відбулися лише у травні 2014 року, відтак не є і ніколи не були предметом розслідування НАБУ. Перевірка діяльності членів правління приватних суб’єктів господарювання у періоди, які не мають відношення до охоплюваного періоду можливого вчинення кримінального правопорушення, не є завданням НАБУ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, нещодавно у США розгорівся скандал через телефонну розмову президентів Зеленського та Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віце-президента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред.), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.
Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена.
Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа із Зеленським.