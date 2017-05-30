В НАБУ рекомендовали А.Сытнику уволить сотрудника, который совершил ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Дисциплинарная комиссия Национального антикоррупционного бюро Украины рекомендовал директору Бюро Артему Сытнику уволить их работника, который стал участником ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передает УНН.
"Дисциплинарная комиссия рекомендовала Директору Бюро применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде увольнения с НАБУ", - отметили в пресс-службе НАБУ.
По информации ведомства, так решение комиссия приняла на своем заседании 29 мая.
В Бюро проинформировали, что после изучения материалов служебного расследования, проведенного Управлением внутреннего контроля НАБУ, комиссия увидела в действиях работника Бюро-участника ДТП имеющися признаки состава дисциплинарного проступка, а именно: нарушение присяги и требований Кодекса профессиональной этики работников НАБУ, а также несоблюдение служебной дисциплины и совершения поступка, дискредитируещего звание лица начальствующего состава Национального бюро.
Напомним, 15 мая НАБУ начало служебное расследование в отношении сотрудника НАБУ, который стал участником ДТП в Киеве.
В Подольском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины.