У НАБУ рекомендували А.Ситнику звільнити співробітника, який скоїв ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро України рекомендувала директору Бюро Артему Ситнику звільнити їхнього працівника, який став учасником ДТП. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.
“Дисциплінарна комісія рекомендувала Директору Бюро застосувати до працівника дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з НАБУ”, — зазначили у прес-службі НАБУ.
За інформацією відомства, так рішення комісія ухвалила на своєму засіданні 29 травня.
У Бюро поінформували, що після вивчення матеріалів службового розслідування, проведеного Управлінням внутрішнього контролю НАБУ, комісія побачила у діях працівника Бюро-учасника ДТП наявні ознаки складу дисциплінарного проступка, а саме: порушення присяги і вимог Кодексу професійної етики працівників НАБУ, а також недотримання службової дисципліни та скоєння вчинку, що дискредитує звання особи начальницького складу Національного бюро.
Нагадаємо, 15 травня НАБУ розпочало службове розслідування стосовно співробітника НАБУ, який став учасником ДТП у Києві.
У Подільському районі столиці сталась дорожньо-транспортна пригода за участю працівника Національного антикорупційного бюро України.