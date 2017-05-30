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У НАБУ рекомендували А.Ситнику звільнити співробітника, який скоїв ДТП

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Дисциплінарна комісія Національного антикорупційного бюро України рекомендувала директору Бюро Артему Ситнику звільнити їхнього працівника, який став учасником ДТП. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ, передає УНН.

У НАБУ рекомендували А.Ситнику звільнити співробітника, який скоїв ДТП

“Дисциплінарна комісія рекомендувала Директору Бюро застосувати до працівника дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення з НАБУ”, — зазначили у прес-службі НАБУ.

За інформацією відомства, так рішення комісія ухвалила на своєму засіданні 29 травня.

У Бюро поінформували, що після вивчення матеріалів службового розслідування, проведеного Управлінням внутрішнього контролю НАБУ, комісія побачила у діях працівника Бюро-учасника ДТП наявні ознаки складу дисциплінарного проступка, а саме: порушення присяги і вимог Кодексу професійної етики працівників НАБУ, а також недотримання службової дисципліни та скоєння вчинку, що дискредитує звання особи начальницького складу Національного бюро.

Нагадаємо, 15 травня НАБУ розпочало службове розслідування стосовно співробітника НАБУ, який став учасником ДТП у Києві.

У Подільському районі столиці сталась дорожньо-транспортна пригода за участю працівника Національного антикорупційного бюро України.

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