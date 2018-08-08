В МИД призвали мир усилить давление на Россию для освобождения Сенцова

"Тревожная информация об ухудшении здоровья О.Сенцова. Призываем партнеров усилить давление на РФ для его освобождения", - сообщила Беца.



Отметим, сегодня уже 87-й день голодовки украинского режиссера.



Напомним, сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан заявила о том, что ее брат находится в плохом физическом состоянии и "конец близко".



Каплан подчеркнула, что ЕСПЧ настаивает о переводе в гражданскую больницу, причем ближе к месту прописки. Олег Сенцов от такого предложения отказался, говорит, что он просто не переживет этап, а в гражданской больнице в Лабытнанги, куда он уже попадал в реанимацию, над ним издеваются еще больше, чем в тюремной.



