У МЗС закликали світ посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для звільнення українського політв’язня Олега Сенцова. Про це в своєму Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", - повідомила Беца.
Зазначимо, сьогодні вже 87-й день голодування українського режисера.
Нагадаємо, сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близько".
Каплан підкреслила, що ЄСПЛ наполягає про переведення до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки. Олег Сенцов від такої пропозиції відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній.