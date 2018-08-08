У МЗС закликали світ посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова

"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О.Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", - повідомила Беца.



Зазначимо, сьогодні вже 87-й день голодування українського режисера.



Нагадаємо, сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталя Каплан заявила про те, що її брат перебуває в поганому фізичному стані і "кінець близько".



Каплан підкреслила, що ЄСПЛ наполягає про переведення до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки. Олег Сенцов від такої пропозиції відмовився, каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він вже потрапляв в реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній.



