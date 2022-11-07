В МИД отреагировали на заявления мэра латвийского города о "российском Крыме"

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“Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш оправдывает преступления россии в Украине. Неудивительно, что его политическая сила оказалась на обочине политики по итогам последних выборов в Сейме Латвии. К счастью, высказывания этого маргинального деятеля не отражают ни официальную позицию дружественной для нас Латвии, ни взглядов абсолютного большинства латвийцев, которые не только искренне сочувствуют, но и активно помогают Украине в ее борьбе против российской агрессии”, – написал Николенко.

Что предшествовало

Как сообщало издание Delfi, мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш в эфире программы "Kāpē" заявил, что "Крым является частью российской федерации".

После замечания по поводу того, что почти все международное сообщество не признало оккупацию полуострова, он ответил, что это так, но "невозможно разделять факты, которые его включили в состав рф и весь мир продолжил после того сотрудничать с россией".

Отвечая на вопрос об ответственности россии за убийства гражданских в Буче, мэр сказал, что "за все, что произошло, ответственны и россия, и Украина, и США".