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У МЗС відреагували на заяви мера латвійського міста про "російський Крим"

У МЗС відреагували на заяви мера латвійського міста про "російський Крим"

Київ • УНН

 • 272476 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяви мера латвійського міста Даугавпілс Андрейса Елксніньша про нібито “російський Крим” та виправдання російської збройної агресії в Україні. Про це пише УНН із посиланням на Facebook речника МЗС Олега Ніколенка, передає УНН.

Цитата

“Мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш виправдовує злочини росії в Україні. Не дивно, що його політична сила опинилася на узбіччі політики за підсумками останніх виборів до Сейму Латвії. На щастя, висловлювання цього маргінального діяча не відображають ані офіційної позиції дружньої для нас Латвії, ані поглядів абсолютної більшості латвійців, які не лише щиро співчувають, але й активно допомагають Україні в її боротьбі проти російської агресії”, – написав Ніколенко.

Що передувало

Як повідомляло видання Delfi, мер латвійського міста Даугавпілс Андрейс Елксніньш в ефірі програми "Kāpē" заявив, що "Крим є частиною російської федерації".

Після зауваження щодо того, що майже вся міжнародна спільнота не визнала окупацію півострова, він відповів, що це так, але "неможливо розділяти факти, що його включили до складу рф і увесь світ продовжив після того співпрацювати з росією".

Відповідаючи на запитання про відповідальність росії за вбивства цивільних у Бучі, мер сказав, що "за все, що сталося, відповідальні і росія, і Україна, і США".

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