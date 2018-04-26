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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД России "не смогли оставить без внимания" предоставление автокефалии УПЦ

Киев • УНН

 • 11225 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Решением об обращении к Вселенскому патриарху о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине, Киев стремится "принести в жертву своей оголтелой русофобской политики религиозный мир в собственной стране". Об этом во время брифинга сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает УНН.

В МИД России "не смогли оставить без внимания" предоставление автокефалии УПЦ

"Мы не можем оставить без внимания недавнее обращение Президента Украины П.А.Порошенко к Константинопольскому патриарху с просьбой о поддержке проекта создания в стране некой "единой поместной православной церкви" и придания ей автокефального статуса", - сказала Захарова.

По ее словам, попытки реализации подобного сценария "идут вразрез с интересами украинского народа, способны существенно осложнить и без того весьма напряженную внутриполитическую обстановку".

"Налицо стремление киевского режима, который проводит курс на тотальную украинизацию, принести в жертву своей оголтелой русофобской политики религиозный мир в собственной стране, пойти на прямое нарушение ее Конституции и посягнуть на принятые в мировом православии каноны", - сказала пресс-секретарь российского МИД .

Напомним, 17 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею I о томос Украинской поместной автокефальной церкви.

Как сообщал УНН, 19 апреля Верховная Рада поддержала обращение Президента Украины Петра Порошенко в Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии православной церкви Украины.

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